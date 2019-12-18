鄉親迎請拱興宮的媽祖到開挖現場。（周麗蘭攝）

眾人設香案祭拜驅邪。（周麗蘭攝）

怪手進入樹林內開挖。（周麗蘭攝）

國有財產署18日早上10點開挖西螺鎮東南段，同一時間約50名西螺鄉親、七崁武術師父親迎請「白龍王」到場驅邪鎮煞。有鄉親認為白龍的頭很像黃國昌，黃國昌是另一個扶龍王。

二崙鄉濁水溪岸旁農田最近被發現一隻大白蛇，農民迎回家尊為「白龍」，他們認為白龍出於濁水溪，代表雲林要出總統，將見證1月11日韓國瑜當選總統。

西螺鄉親原本就訂於18日舉行「迎龍王接真氣 ，西螺七崁出總統」活動，碰巧遇到國有財產署開挖砂石場舊址，砂石場在2003年時陳水扁總統曾蒞臨，鄉親決定請白龍王到現場驅邪鎮煞。

西螺鎮代表程進森表示，「濁水溪畔就要出總統，白龍王下山，剛好有文武百官（國產署官員）相迎」。白龍的頭很像黃國昌，黃國昌是另一個扶龍王。

鄉親抬來八仙桌設置香案，迎請土地公、媽祖，扛來「白龍王」（一隻大白蛇）安頓的大籠子，接著眾人點香祭拜、舞獅、打拳頭。

程進森說，國產署要開挖的土地，2003年曾經舉辦七崁武術活動，數百名師父一起打拳，當時陳水扁總統也曾受邀蒞臨坐在台下觀賞七崁武術表演，這是一塊寶地，如今西螺女婿韓國瑜參選總統，這塊空地竟要被開挖。

(中時 )