美國國會兩黨議員施壓白宮，要求對新戰略武器裁減條約（New START）期滿作廢必須付出的代價進行情報評估，以延長這項條約，繼續對核武部署限制約束。

路透社報導，這些要求包含在3項法案。這些法案可能在本週進行協調，意味著國會懷疑川普政府是否已就中俄如何因應這項在2010年簽署、即將於2021年2月到期的條約，進行充分的分析評估。

新戰略武器裁減條約限制美俄可部署的戰略核彈頭數量，不得超過1550枚。在雙方同意之下，條約可延長達5年。莫斯科已表示願意立即延長，華府則還在考慮中。

川普和他的幕僚主張，新戰略武器裁減條約並未涵蓋俄羅斯所有的核武，他們希望建立一個更廣泛的架構，將逐漸被視為重大長期威脅的中國納入。

根據美國科學家聯盟（FAS）數據，美俄兩國擁有的現役、退役和庫存的核彈頭超過6000枚。相較之下，中國預估擁有300枚，遠遠不及美俄的核武數量。

美國會議員、國會幕僚及前政府官員表示，他們不清楚在川普表示要讓條約期滿作廢想法的前後，當局是否進行相關評估，也不清楚是否有跨部門合作構思對中國的協商立場，或者是否與中國進行相關協商。

民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）在3日的聽證會上說：「我們不想看到的是…中國被拿來當藉口，破壞與俄羅斯現有或可能延期的協議，這些協議有助於國際安全，並對我們的生存至關重要。」

曾負責國際安全和武器管制事務的代理助理國務卿康垂曼（Thomas Countryman）表示，說服中國加入協商的手段有限。

「你可以提出願意讓中國打造跟美俄一樣多的核彈頭（6000枚）…也可以提出願意讓美俄降低至300枚。或者你可以建議中國維持在300枚，我們保持在6000枚。」

「只有第2項提議有機會被中國接受，但很不幸的，這對五角大廈或是克里姆林宮來說，是不能接受的。」

(中央社)