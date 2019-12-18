Wecare高雄及基進黨等12月21日在高雄舉辦「WE care Taiwan」罷韓大遊行，將與挺韓遊行「高雄光榮週年慶大遊行」同天尬場，民進黨內也開始傳出，憂心對手出「奧步」，希望停辦或改期；不過今天民進黨中常會中表達態度；黨主席卓榮泰表示，「這是人民表達自由意識的權利，我們尊重」。

卓說，他在日前已經敦請內政部長徐國勇，必須在這一天督促地方的執法單位，在活動當中做好萬全的準備。「我們對於地方政府同時核准兩個不同立場的大型活動，在同一天舉行這樣的核准，我們認為不可思議」。

民進黨立委趙天麟先前對於這場遊行頗感憂心，更不諱言，很多地方上的民進黨輔選幹部，非常擔心萬一發生衝突，反而影響目前穩定的選情。

不過趙天麟今天在中常會中表示，他對主辦單位有信心，「 既然韓國瑜市長不怕丟臉，就通通出來吧，我們就讓他好看，讓他知道全台灣人的憤怒」。

對於黨內是否參加週六「罷韓」遊行，民進黨內意見不一，今天中常會黨主席卓榮泰代表全黨表態，他說，民主時代，尊重各種不同聲音的表達，所以當天的活動，「我們認為這是人民表達自由意識的權利，予以尊重」，呼籲黨的同志或支持者，參加時，一定要和平、理性、冷靜、守法，不要有任何違反法律的脫序、拖垮行為。

他說，既然地方政府核准，那就必須負起應該有的責任。他在日前已經敦請內政部徐部長，必須在這一天督促地方的執法單位，做好事先防範，活動當中做好萬全的準備，活動內容，萬一有任何的脫序、拖垮行為，必須要有效制止，保留最大的空間給高雄治安，給台灣的民主。

趙天麟說，主辦單位的品質，他們有信心，所以既然主辦單位宣布要持續舉辦，他們都會全力投入，因為走的路線全部都在他的選區，且剛好通通都會走到，所以他們會安排四個加油站，提供相當多的茶水，讓大家可以開開心心的走，可以喝水，還有藝文表演可以看，還會設醫護站，縱使太累也可休息，他們全家也會都出來走路。

(中時 )