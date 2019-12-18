勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（右）代表致贈職訓家具，伯利恆執行祕書陳正霖（左）致贈感謝狀。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

職訓學員與伯利恆學童歡度耶誕。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

耶誕節即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署近百名職訓師生，製作580份耶誕點心及80件木工家具，昨日親送台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會與天主教台南市私立德蘭啟智中心，陪伴慢飛天使提前過耶誕，小朋友現場也帶來活潑舞蹈，開心表示「餅乾好可愛、好喜歡」。

雲嘉南分署「在地點心與創意伴手禮班」、「烘焙班」、「創意家具設計及製作班」師生，精心挑選了職訓課時自製的小桌子、椅子、書架、櫃子，以及可可薑味餅乾砌成的薑餅屋、義大利水果聖誕麵包、耶誕造型糖霜餅，於聖誕節前送去給院童，不僅能幫助弱勢，也讓學員展現技能。

烘焙班老師姜惠齡（中）帶領學員製作薑餅屋。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

活動由雲嘉南分署長劉邦棟、職訓師姜惠齡及梁靖梅等人親自帶領學員送愛，伯利恆社會福利基金會執行祕書陳正霖、德蘭啟智中心督導也一同出席。劉邦棟表示，這些作品都是學員的職訓成果，職訓結合公益，讓學員從中獲得信心與成就感，相當有意義。

在地點心與創意伴手禮班學員洪得斌說，做這些可愛造型的糖霜餅，最主要就是希望讓小朋友開心；家具班老師林彥甫則說，學員都很用心做每一個家具，希望學童用的滿意、開心。

雲嘉南分署近期也推出在職班，包括西門子PLC控制基礎、模具(CAD／CAM)等43班，報名即日起至12月20日止；另有失業者職前班，包括工廠自動化、創意家具設計及製作班、3D電腦輔助模具設計、CNC銑床等16班，報名即日起至12月25日止，詳情可上台灣就業通網站查詢報名。

(中時 )