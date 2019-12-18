2020選舉投票日倒數二十多天，緊接而來的選前政見發表會、辯論大會，都牽動選情發展。資深媒體人趙少康在節目直言，數家媒體民調都顯示，國民黨總統候選人韓國瑜支持度大輸民進黨蔡英文總統，但他聽到的地下賭盤、甚至檢調透露，卻完全是不同世界！

趙少康昨(17日)在Yahoo TV《鄉民來衝康》政論節目中表示，他本來不跟人賭雞排的，「但這次賭了，如果韓國瑜輸30％，他賭1萬份雞排！」而且還補一句「（檢警）傳我傳我」！

趙少康今(18日)在其所主持的政治談話節目《觀點》的節目後半段表示，他先以《TVBS民調》為例，韓國瑜和蔡英文差距其實沒有《蘋果民調》差距到30%這麼大，趙少康透露，目前檢警調收到的情資，目前只差3%，約30～50萬票。1%大約12-15萬票。且離投票剩20多天，會有甚麼變化還很難講。

趙少康也說，若明天就是投票日，他不諱言說，的確蔡英文贏面較大，但韓國瑜還是有機會逆轉，但前提是韓國瑜要讓一些本來支持藍營的選民，一個出門投他(韓)。一個大是大非的理由，韓應該要告訴選民，蔡英文執政的可能後果，甚至國民黨上台，會如何改善台灣現況。

他最後強調「非常重要的一件事」，即韓國瑜是非常有潛力的，韓國瑜必須要非常認真想，該如何讓論述回到正軌，強化自己的政績論述(高雄)，向選民傳達，難道真的要讓民進黨繼續完全執政嗎？這樣子的訴求，若韓國瑜能在政見上面，提出能振奮人心的政見，勢必會影響，「甚至能扭轉」選情。

趙少康建議韓國瑜，要提蔡英文不敢提的政策，他舉例「把阿扁(前總統陳水扁)關回去」這就是蔡英文很難做到的。且也是最不能等的政見！

(中時電子報)