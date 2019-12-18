迎接璀璨的2020，不少用戶開始檢視自己的電信服務費用，遠傳電信針對精打細算的用戶推出$499方案2.0版！全新方案於合約期間內加碼贈送網外2020分鐘，還額外獲贈$500的SOGO禮券以及「萬元大禮包」，包括「遠傳網路門市購物金$2000」、「雄獅旅遊金$3,000」以及「friDay購物折價券$5000」，折扣總額達萬元，確保新年度的購物、旅遊行程樣樣都能省荷包！

遠傳電信宣布，即日起至2020年1月15日前來遠傳網路門市申辦$499專案2.0版，都享有上網吃到飽、網內前5分鐘免費之外，24個月的合約期間內還可獲贈網外總計2020分鐘，加計原本每月網外30分鐘，等於平均每月有近120分鐘的網外通話時間，每月未使用完的額度還可於合約期間內無限遞延，新申辦或攜碼用戶都能辦，實質回饋超有感！

$499專案2.0版方案為 上網吃到飽新絕配599單門號方案，只要月付$499，需簽約24個月毋需預繳，合約期間享有上網無限瀏覽，網內每通前5分鐘免費，網外每月30分鐘免費(不含市話)，本活動加送合約期間網外2020分鐘免費(不含市話)，未使用完之分鐘數可於合約期間內無限遞延，合約期滿恢復原牌價計收。

(中時電子報)