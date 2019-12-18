杏國(4192)下午舉行法說會，旗下胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAG-1)全球多國多中心三期臨床試驗將在明年完成收案，依現有狀況及科學推論，預計於2020年中進行期中分析。另外在大陸胰臟癌三期臨床試驗一線用藥也將在2020年開始執行，並評估授權海外合作夥伴。

杏國胰臟癌二線用藥至今年12月17日止，收案人數累計超過170例，已接近目標總收案病患數218例的八成。全球三期臨床累計收案人數在今年8月達到的期中分析(Interim Analysis，簡稱IA)所需的人數，待病患離開人世後才可進行期中分析，依現有狀況及科學推論，預計明年年中進行期中分析。

全球胰臟癌病患人數最多的是大陸市場，據預測數字顯示，至2025年，大陸胰臟癌病患近15萬人，將超過全球病患總數的四分之一。但是大陸在2018年以前，唯一獲批治療胰臟癌的標準治療用藥僅有Gemcitabine，胰臟癌治療中國屬於極度未被滿足的醫療需求。

SB05PC在大陸申請胰臟癌一線用藥，已在今年6月中旬獲准在大陸執行三期人體臨床試驗。目前已在中國大陸完成試驗藥品物流，預計明年開始收案。

杏國胰臟癌用藥目前已獲數家國外廠商積極爭取授權，公司尚在評估中。

(時報資訊)