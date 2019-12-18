台中市立委第三選區女將短兵相接！無黨籍立委洪慈庸18日上午10時從后里東達餐廳出發掃街，對手楊瓊瓔陣營剛好也在東達餐廳內舉辦造勢大會，兩軍近距離對壘，煙硝味十足。洪陣營車隊集結後，由交通部長林佳龍夫人廖婉如陪同出發，洪慈庸與楊瓊瓔最後「后不見后」。

投票倒數24天，媒體詢問掃街出發點與對手造勢場合「同街相望」，是否有叫戰意味？洪慈庸回應，后里競選總部就在出發點公園斜前方，該地點較不會造成馬路壅塞，沒有特別意思，懇請所有愛護台灣的朋友們，總統支持3號蔡英文，第三選區立委支持3號洪慈庸！

談到洪慈庸的選情，廖婉如表示，這次選戰和4年前來輔選情況不同，台灣2020投票結果將會告訴國際社會「我們是屬於民主陣營，還是威權陣營」，慈庸這一席特別有象徵意義，她代表年輕世代，為民主、人權站出來，更加重要，需要鄉親繼續支持力挺。

(中時 )