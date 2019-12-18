《日股》獲利了結，日經指數收跌0.55％ 15:572019/12/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受美中貿易戰拖累，日本11月出口額連續第12個月下滑，使第四季經濟萎縮的風險升高，以及投資人將近來獲利入袋，由工業和科技股領跌，周三日經225指數收跌0.55%，為23,934.43點。東證一部指數收跌0.50%，為1738.40點。 日立收漲3.14%，在日經指數成分股中漲幅最大。該公司於盤後宣布以4940億日圓，將持有之51%的日立化成公司（Hitachi Chemical Company, Ltd.）股份賣給昭和電工（Showa Denko）。 (時報資訊) #公司 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 首波3檔台股期權策略即時指數 16日發布 11:432019/12/16 財經 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 有內鬼！萬噸食品汙泥倒農地 台灣卜蜂南投場涉案 15:422019/12/16 生活 上市櫃拚國際化 204家公司將出英文財報 18:362019/12/16 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 陸證監會提質上市公司 退市數量創近年高點 19:222019/12/17 財經 雷虎生技 處分某行銷公司49％股權 20:182019/12/17 財經 期交所、台指公司今發表3檔股市期權新指數 12:032019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。