受美中貿易戰拖累，日本11月出口額連續第12個月下滑，使第四季經濟萎縮的風險升高，以及投資人將近來獲利入袋，由工業和科技股領跌，周三日經225指數收跌0.55%，為23,934.43點。東證一部指數收跌0.50%，為1738.40點。

日立收漲3.14%，在日經指數成分股中漲幅最大。該公司於盤後宣布以4940億日圓，將持有之51%的日立化成公司（Hitachi Chemical Company, Ltd.）股份賣給昭和電工（Showa Denko）。

(時報資訊)