樺晟電子(3202)前11月合併營收為31.42億元，年成長9.91%，公司宣布投資的Stronghold Trustee(簡稱SH)信託公司在柬埔寨經濟金融銀行與審計委員會主席CHEAM YEAP及證券交易委員會主席SOU SOCHEAT見證下正式成立，未來公司將著手經營柬埔寨信託市場。

根據柬埔寨財經部統計，柬國2019年經濟將成長7.1%，近幾年完全開放的投資政策與基礎建設逐漸完善，帶動外資紛紛湧入，建廠與住宿需求日益攀升，也同步帶動不動產成長空間大，市場需求旺盛；樺晟日前宣布將進軍東南亞國家金融服務業務，近日傳來捷報，樺晟所投資的Stronghold Trustee(SH)信託公司在柬埔寨正式成立，未來公司將著手經營柬埔寨信託市場，這也是柬埔寨首家取得正式營業執照的信託公司。

樺晟表示，依照現行柬國憲法規定，土地所有權只限於該國人民擁有，而一般公司只有在其51%的股權屬柬資之情況下，才可申請購買土地，柬國《外國人不動產產權法》也規定，外國人在柬埔寨憑藉護照僅可購買不帶土地、二層以上的公寓，享有永久產權，並可自主進行房屋租賃及買賣；也就是說，外國人在柬國不得購買土地與別墅，若有購買需求，都得向當地人借名才可購買，不但手續繁瑣，也衍伸許多買賣糾紛；而這個問題在今年初柬埔寨信託母法通過後可望獲得改善，未來非柬國人民或企業要購買不動產，只要是透過信託公司信託，即可進行買賣，若委託人要將不動產售出時，也只要透過信託公司授權，即可進行資產處理，由於信託公司需取得政府所核發的營業執照才可執業，因此較向個人借名，對於委託人更有保障。

樺晟指出，隨著柬埔寨合法信託公司相關法令的頒布，讓許多外資企業對於柬國不動產躍躍欲試，而SH的第一步就是要以不動產代持為開案業務，除不動產信託外，公司也會進一步耕耘價金信託、以及權利信託的領域，加快搶攻柬埔寨的信託市場。

除既有的電腦線材外，工程材料營收逐漸加溫，身為柬國第一家正式取得營業執照的信託公司，SH有信心拿下市場大餅，與工程材料同步為樺晟營收與獲利挹注成長動能。

(時報資訊)