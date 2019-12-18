開車時常擔心後方車輛未保持安全車距、影響行車嗎？國立中興大學精密工程研究所與台灣安矽思科技攜手，利用光學模擬軟體研發出「會說話的車尾燈」，可幫助駕駛與後方車輛溝通，雙方18日並建立ANSYS SPEOS光學應用平台，未來將合作研發、培育人才。

中興大學校長薛富盛、台灣安矽思總經理李祥宇共同宣布「光學應用平台」正式啟動。薛富盛表示，中部地區長期為光電產業的研發、生產重鎮，台中市政府也致力於打造「台灣光谷」，透過這次的產學合作、導入全球工程模擬領域最高階的光學設計模擬軟體，盼提升相關研發能量、培育更多光學設計人才。

興大精密工程研究所特聘教授韓斌指出，雙方合作的開啟，便是由興大提出構想、利用該公司軟體，成功開發「會說話的車尾燈」模擬系統，應用在自駕車上，只要駕駛察覺後車遠光燈太刺眼、未保持安全車距，都可透過手機系統打出相關字樣提醒，解決行車困擾。

韓斌強調，此軟體可直觀的使用界面、照明建模及光跡分析系統，模擬世界各處、不同時間的光影與環境情況，堪稱光學系統研發的一大助力，有助於台灣發展光學產業。李祥宇則說，很期待與興大攜手，盼為台灣光學產業與研發注入新動能。

(中時 )