台北市地政局今公告土地現值及公告地價，地價稅平均每戶增加66元。（游念育攝）

台北市地政局今公告2020年土地現值，結果顯示土地現值較2019年上漲1.52％，全市地王仍由台北101以每坪595萬第7度蟬聯地王，累積漲幅達18.53％；住宅區地王仍是大安區仁愛路3段的「帝寶」；地價調幅則為松山區名列第一，上漲3.52％。另外，近期隨著「台北雙子星」的定案，在西區門戶計畫持續推動下，未來前景可期。

根據台北地政局公告，2020年北市土地現值平均漲幅約1.52％，公告地價平均漲幅約1.34％，地政局長張治祥表示，地價評議委員會公告地價調整時考量民眾地價稅負能力及地方財政自主，2020年占地價稅應納稅總戶數超過半數為自用住宅，平均每戶增加66元，預估可增加5億多稅收。

各行政區評議結果，12行政區均呈上漲，其中南港在東區門戶計畫帶動下，平均調幅3.11％居冠；大同區、萬華區受惠西區門戶計畫推動，加上都市更新效益漸漸發酵，平均調幅2.54％和2.30％分居第2、第3；而位處市郊的北投、文山、士林區，因交通便利性較差，上漲幅度較小，平均調幅分別為0.22％、0.61％、0.73％。

張治祥指出，全市帝王仍由「台北101」以每坪595萬居冠，居次則是位在站前商圈的「新光摩天大樓」；另外，住宅區帝王仍是9度蟬聯的「帝寶」，居次則為位在信義路4段的「仁愛尚華」和「仁愛麗景」，都是921大地震後因海砂屋重建的都更案，公告土地現值每坪392萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地政局所公告的土地現值和市況很吻合，相當符合預期，地價雙雙調漲反映市場景氣已經觸底反彈。

(中時 )