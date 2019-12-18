在購物平台52元標下哈雷不夠看，2020跨年地表最強競標活動，電商平台殺價王跨年又出新招，大手筆推出三部百萬名車，要讓民眾新年歡喜過新春，開心迎接 2020，造成網友一片騷動。

不景氣年代，又見砸重金的行銷手法，全新娛樂式購物平台殺價王，一檔比一檔大，快速吸睛，創造話題。這次更大手筆，提供三部百萬名車總價近五百萬，包括AudiQ2、Mini One、MAZDA MX-5，想要換車的消費者，現在趕快下載殺價王APP搶標，首部汽車於元旦凌晨2:33結標，到台北101，台中麗寶樂園渡假區，高雄夢時代廣場參加跨年晚會的民眾，當場下載殺價王APP，也可以獲得免費殺價券，搶標百萬名車。

殺價王總經理陳中表示，對於新型態購物平台來說，必須推陳出新，才能吸引消費者注意，自7月15日上線半年來，由於每檔商品極都具有吸引力，因此會員數快速累積，目前已經超過二十萬人。

Mazda MX-5 市價134萬。(戴志揚翻攝)

Audi Q2 市價148萬。(戴志揚翻攝)

目前平台已有三萬多檔商品成功以最低唯一價售出，現在每天都有超過200檔商品在平台上開放下標，顯示消費者對於這種新型態的購物模式深感興趣。也因為會員持續快速增加，已成為新興的導購平台，有些新上市的商品，就選擇與殺價王平台合作，當成行銷通路，快速打開商品知名度。

殺價王網迷2個月前曾以52元標下哈雷重機，還有新北耶誕城送出60萬圓夢基金，活動都還在進行中，殺價王又出跨年送百萬名車新招。12/21-1/19搶先到台北信義區水舞廣場，現場將展示百萬名車，並有[殺價王客棧快閃店]讓你搶先體驗殺價樂趣；12/18起台中麗寶樂園也能親自感受Mini One的魅力。

Mini one 3-door 市價113萬。(戴志揚翻攝)

陳中表示，殺價王購物平台，不斷因應市場和消費者需求做調整，沒得標的手續費全部可轉換成兌換點數，不但可以在鯊魚商城兌換自己喜愛的商品，還可以生活代繳各種費用，像是電信(話)費、信用卡費甚至是房貸、車貸、信貸、學貸等。

對於廠商來說，除了藉由競標品來宣傳推廣之外，也可以在鯊魚商城上架，讓沒標到的消費者直接點數兌換，為企業建立一個商品導購的管道。包括7-11，中油，家樂福等等都已經成為殺價王的合作對象。

2020 地表最強跨年活動就在殺價王，想要圓夢搶汽車，提醒大家即刻下載殺價王APP，愈早下標，機會愈大。

(中時電子報)