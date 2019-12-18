2020大選掀起台商返鄉投票潮，加上農曆春節假期，被認為是豪宅購屋主力的台商，回台期間規畫賞屋，成交率大增，台中市西屯與南屯區，除了以往台商獨鍾的七期之外，近年因低密度、高綠覆率崛起，帶動「綠豪宅」的單元二行情看俏。

不動產業者表示，選擇七期的台商買家鎖定大坪數豪宅產品，如位在市政公園第一排的「寶璽天睿」擁有府會園道一號的鑽石門牌，樓中樓戶面積達300坪，由台商以總價3億元購入，近期也傳出中高樓層戶以單價7字頭成交，坪數約在168、185坪之間。

受國際企業主鍾愛的大陸「宝格」，為目前七期夏綠地公園第一排豪宅，傳產企業購屋多，其中還有同一家族購入多戶的消息傳出，這一波年底返鄉潮可望再創好成績。

單元二重劃區隔市政路與七期對望，以高綠覆面積與新富域生活商圈，成為台商購屋熱區，七期品牌豪宅建商精銳、寶輝皆在單元二推出綠豪宅。

其中，精銳建設十年前即取得多筆大面積建地，陸續在單元二推出大基地、大花園的綠美宅，「精銳Garden One」便是在最精華的公益路頂級生活商圈，以2000坪大基地打造中部唯一的720度立體森林住宅，推出後即受到台商、企業主高度讚賞，其中有家族一次購入多戶同住，或是為子女置產。

此外，還有推出生機建築的陸府建設，位在單元二市政南一路的「陸府植深」，以「城市造山」為意象，將建築形塑成都會中的原生山林，自然幽靜氛圍受到不少客戶喜愛。

(中時 )