頗受用戶喜愛的《美圖秀秀》x 7-ELEVEN ibon限量免費相片列印活動又來囉！因應聖誕節即將來臨，《美圖秀秀》與7-ELEVEN 合作推出ibon限量免費相片列印，自2019年12月19日起至12月25日止，ibon將連續7天推出每天限量2,500張免費列印，每天早上11點準時放送，快用《美圖秀秀》DIY獨一無二聖誕相片賀卡，將祝福列印出來送給家人與朋友！

《美圖秀秀》隱藏新功能「去背」推出可愛聖誕模板，「去背」功能堪稱神奇摳圖術，上傳照片後一鍵智慧去背，搭配多種風格模板，輕鬆製作成剪貼Look book風格照。「去背」聖誕節模板能讓照片人物一秒去背栽進聖誕水晶球或聖誕糖果包裝封面等，多款聖誕模板將陸續推出，絕對是客製化賀卡首選！

《美圖秀秀》聖誕素材還推出邊框、貼紙、馬賽克、塗鴉筆等各式應景素材，套上照片立刻充滿濃濃聖誕味！自2019年12月19日起至12月25日止，只要使用《美圖秀秀》拍照並且使用聖誕節素材裝飾相片，到全台7-ELEVEN的ibon機台掃描《美圖秀秀》x ibon列印QR Code，即可免費將相片印製成實體明信片，每天早上11點限量2,500張準時放送。

(中時電子報)