藍營緊咬金管會主委顧立雄在遠航授信案上護航、放水，顧立雄18日表示，選舉期間大家很容易作政治操作，但呼籲不要扭曲事實，且要注意可能的法律責任，顧立雄說：「聽到說要去告發我，我是非常歡迎，但希望他們不要扭曲事實，也不要告錯人！」

藍營近日指控2016年金管會曾將交通部民航局對遠航開罰、會計師查核遠航持續營運有疑義的內容，函轉合庫，但金管會增加了勿因此函影響申貸當事人的權益，以此指控金管會是在護航遠航、放水等，18日更點名顧立雄應對此說清楚、講明白。

顧立雄直言一些政治操作勿扭曲事實，且要注意可能涉及的法律責任，他甚至指出18日上午開記者會指控金管會的人「到底清不清楚什麼叫做徵授信5P原則，也許他們要回去上一下什麼叫徵授信5P原則」。

顧立雄表示，首先說明藍營一直說金管會轉給那個公函，是因為交通部民航局對遠航關係人交易做出處分，把副本發給銀行局，但完全沒有叫銀行局要轉給合庫，是金管會主動去轉函給合庫。顧立雄說：「如果依照說法，我們要袒護遠航或什麼，金管會收到處分書全文，就把它擺著，這樣就可以啦」但金管會主動將處分書的全文交給了合庫，請合庫本於授信5P原則去查清楚。

顧立雄表示，聽說上午記者會還揚言要告發他，「非常歡迎」，但提醒不要告錯人。即當時銀行局發函時的金管會主委根本不是顧立雄。

(工商 )