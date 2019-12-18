康健人壽致力保障客戶資料安全，近日取得支付卡產業資料安全標準(Payment Card Industry PCI Data Security Standard, PCI DSS)的合規認證，成為國內首家完成獨立第三方評估機構(Quality System Assessment, QSA)現場查核並獲得此項資料安全認證的保險公司，顯示康健人壽對客戶資料安全的保障與技術符合國際認證標準。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽秉持以客為尊的信念，致力提供優質保障型商品及安全便利的服務。

資料安全是優質服務的基礎，成為台灣第一家獲得『支付卡產業資料安全標準』認證的壽險業者，代表康健人壽對客戶個人資料安全的高度重視與保障，也顯示在資訊安全保障上領先業界，是一家值得信賴的公司。

支付卡產業資料安全標準由VISA、MasterCard、JCB、American Express 及 Discover 等國際信用卡組織共同建立，是全球唯一針對保護持卡人資料的技術和操作要求所制定的標準規範，該標準適用於所有傳輸、處理和儲存持卡人資料的機構，包括銀行、支付機構和服務供應商，評估審核範圍廣泛且嚴謹，包括建立並維護安全的網路與系統、保護持卡人資料、維護弱點管理程序、實施安全的存取控制措施、定期監控並檢測網路安全以及維護資訊安全政策等六大目標，細分為12項規範和近300個控制項目，因此成為全球廣泛採用的統一資料安全標準。

康健人壽獲得認證後，將定期接受持卡人資料安全檢測和資訊安全掃描，並透過獨立第三方評估機構每年重新審核，以不斷提升康健人壽的資訊服務能力，全面保障交易安全。

(工商 )