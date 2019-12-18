胡瓜、陳美鳳與阿翔18日主持《民視第一發發發》，帶領眾位演員以及人氣網紅美女，在有氧天王潘若迪的活潑熱身操中熱鬧開場，胡瓜表示：「結合《綜藝大集合》的運動單元，每一次都是體力健檢的時候，也趁機告訴大家，我可是過了不少關卡，創下記錄。」陳美鳳則笑稱，平常靠運動保持身材，跟胡瓜合作多年，也是彼此一年一度的「體檢」。

胡瓜每年都會準備「鉑金包」，把一千元放在亮金色包裝送出，他準備一百包要來犒賞過關的藝人，讓他們玩遊戲更有動力，他笑說：「這樣更像過年，也更有動力，希望大家衝第一，把最好、最拚的一面帶給觀眾。」阿翔聞言附和，「今天錄影像是過年版的《綜藝大集合》，感謝觀眾一整年的支持。」而陳美鳳準備青森蘋果，要為大家補充元氣，希望人人都在運動前吃1顆活力滿滿，一席勁裝活潑出場的她，會在「熱舞大風吹」跟大家PK。

陳美鳳（中）送青森蘋果為大家補元氣。（民視提供）

本集還邀請霍正奇首度參與過年運動會單元，他興奮直說：「體力依舊勇壯不怕挑戰。」運動健將的他爆料當年在《百戰百勝》玩遊戲，用長棍站在高台上對打，胡瓜號稱大魔王卻被自己打下來。第一次來民視錄過年節目的潘若迪，以熱身操教練身分出現，他逗趣的說唱跳教法，風靡現場所有人，他提及有次錄《綜藝大集合》印象超深刻，旁邊阿嬤直接對他說：「我剛剛闖關沒拿到獎金，這罐產品送我。」他覺得節目很成功，婆媽幾乎把所有主持人跟來賓當成朋友。

(中時 )