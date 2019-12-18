新北市第三選區綠營分裂，民進黨余天與台灣民眾黨李旻蔚票源重疊，民進黨立委余天18日下午表示，選戰最後會有「棄保效應」，他走到哪鄉親都在罵，「大家都覺得民進黨分裂很不好，我都說好啦不要罵，挺我就好」，並表示剩下20幾天會更加緊腳步，把三重所有地方掃一遍。

國民黨主席吳敦義頻頻失言，余天回應，吳敦義變得很奇怪，講話跟韓國瑜一樣，國民黨是不是變了，變得歧視女性，很多人都這樣亂講。韓國瑜之前說，成熟女性就像一碗湯，趁熱呼呼喝，焦掉就不行了，謝龍介說女人拉票客廳拉到房間，一般人怎麼聽得下去，他不曉得韓國瑜、謝龍介腦袋在想什麼，余天直呼，「選舉可以選到這樣，那麼久以來也是頭一遭」。

針對大陸對台灣壓力，余天回應，中國對台灣始終沒有放棄，共產黨國家專制專權，台灣不可能像香港一樣一國兩制，香港發生這麼多的抗爭，是給台灣人啟示，我們這代一定要盡全力保護下一代，以免要讓下一代出來抗爭，那就糟糕了。

(中時 )