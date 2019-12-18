民進黨中常會18日在高雄市左營區舉行，對於國民黨主席吳敦義對女性的言論，民進黨主席卓榮泰說，吳敦義持續用不堪言語，對女性歧視，他對此表達強烈的譴責、抗議，而韓國瑜市長、張善政前院長近期也都提到相關話題，甚至他們不分區立委名單中的謝龍介、陳宜民，比喻失當、對女性員警的粗暴行為都引起反彈。

卓榮泰與黨籍立委候選人邱議瑩、邱志偉等人，以及總統府祕書長陳菊等人出席中常會。卓榮泰希望黨籍立委候選人一席都不能少，目標總統連任，高雄立委八仙過海。

卓榮泰表示，不論民進黨在高雄是否執政，對高雄人民與市政的發展，都是同樣的重視。我們熱愛高雄這個城市，以及高雄人民的熱情。這一年多來，對於高雄市若干的重大建設，中央政府及立法院黨團，從來都是以市民優先、建設高雄的心，一本初衷，從未改變。

卓榮泰說，去年剛當選的市長（韓國瑜），現在已經選擇參選總統，讓高雄市政受到空前的挑戰，高雄市民正在流失的光榮感，民進黨會團結一致，跟高雄人民努力振衰起敝，找回高雄的光榮感。

(旺報 )