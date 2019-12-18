過去國民年金法規定，遺屬年金請領，符合資格的配偶、子女等受益人申請當月才能開始請領，若過世者死亡日和受益者申請日中間間隔太久，那麼只有2016年3月1日以後過世者，其受益人才能追溯差額，但去年大法官宣告違憲。衛福部社會保險司今天正式宣布，即日起國保遺屬年金給付，無論申請者何時申請，均能回溯請領5年內的遺屬年金差額，目前初估約有7萬3千多人符合請領資格。

根據請領規定，可申請年金對象包含被保險人順位依序為配偶及子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟、姊妹，但仍須符合如滿55歲以上、未具謀生能力以及婚姻持續一年以上等相關規定，而至少每人每月可領3000元。

勞保局統計，目前可能符合遺屬年金追溯補發資格者約有5萬2000多件，若再加上遺屬就有7萬3000多人，也就是說，若這7萬多人通通來請領，勞保局需準備約7億多元的年金。

勞保局也統計，截至2019年11月為止，勞保局已經補發2181件，請領的遺屬共3328人，補發金額共1億2611萬元。其中單一遺屬補發金額最高達21萬元。

社會保險司司長商東福直言，許多人不知道有遺屬年金可以請領，始終沒來，這對不熟悉法規的民眾相當吃虧。這次修法主要是因年過八旬的澎湖老先生林挺泰，因為沒有人告訴他有這筆錢可領，損失18個月的遺屬年金給付，為此規定抗爭多年。這次也通通一筆領回共拿5萬7000元。

(中時 )