明泰(3380)透過與佳世達(2352)、仲琦(2419)的合作，以打群架的方式備戰5G，董事長李中旺今(18)日出席「5G垂直創新應用菁英論壇」，他表示，明泰5G產品預計明年第1季出來，但預計明顯看到量要到2022年。

網通廠各個搶食5G大餅，李中旺表示，明泰5G產品預計明年第1季出來，主要是因為在等晶片廠高通的5G晶片出來，由於5G將走入專網，大廠來說，台積電(2330)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)等專網直接做小網，電信業則還是會先做大網再做小網，預估5G產品2020年會有一點量出來，但要明顯的看到量，可能要等到2022年。

李中旺說，行動通訊第一個應用都會落在固定無線接取(FWA)，5G的布建目前包括美國、韓國以及大陸都已經開始，未來寬頻只有光纖以及無線，無線就是LTE-A，但其實光纖要進入家庭還是有困難，所以目前看來會以有線電視最快，有線電視有走進家戶的優勢，可以補足10G時代最後一塊拼圖。

談到與仲琦的合作，李中旺說，明泰技術很強，仲琦在業務上很強，而佳世達有很多併購經驗以及財務、法務底子，透過彼此的優勢，可以發揮綜效，短期主要是營運的合併，中期擺在技術整合，長期則計畫會導入AI(人工智慧)。

明泰是在2018年3月以私募方式引進策略聯盟夥伴佳世達，目前佳世達持股明泰比重為22%，已經超越明泰的大股東友訊(2332)，而上周明泰再宣布將透過認購私募現增案，以及公開收購等兩管道入股仲琦，預計最高將拿下仲琦股權60.8%，網通產業迎戰5G，儼然已經走向團結力量大的備戰狀態。

(時報資訊)