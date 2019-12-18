民進黨今天中常會移師高雄，前高雄市長陳菊近日被台北市長柯文哲猛打高雄債務；陳菊今在會中有感而發，高雄、她跟他的團隊也受到不少霸凌，能忍耐就忍耐，公道自在人心。

此外，對於選情，陳菊說，「但現在我很抱歉，這次接班沒有成功，讓高雄在這次選戰，我們每位立委都非常辛苦」。

民進黨今天在高雄舉行的中常會，總統府秘書長陳菊也出席，高雄立委候選人紛紛在會中都「高唱」，「懷念花媽」；立委邱志偉說，他懷念花媽當市長的時候；許智傑說也說他很懷念花媽，人家說孫悟空大鬧天宮，「韓國瑜大鬧高雄，現在又要大鬧台灣，希望這齣鬧劇趕快結束」。

民進黨在高雄陷入苦戰的立委劉世芳，之前曾被陳菊視為接班人，談到選情則說，她的選情在韓國瑜市長當選之後，當然是非常的嚴重，真的是重災區，但是成也韓國瑜敗也韓國瑜，當韓國瑜的市政滿意度或是高雄人民對韓的滿意度節節下降的時候，她在左楠地區的滿意度、獲得支持程度就會節節上升。

陳菊今在會中受到高雄立委推崇，黨主席卓榮泰還特別把麥克風交給陳菊，請陳菊說說話，陳致詞時表示，這次選舉與四年前非常不同，高雄市在這次的立委選舉中非常艱辛，必須拿出所有表現來爭取人民認同，她在高雄長達12年的時間，很高興有許多支持的力量一同改變、改造高雄，因為每個人都希望高雄更好。

她形容這段日子大家對高雄、她及她的團隊的評論高雄為「受到霸凌」；她說，公道自在人心，歷任所累積的高雄債務數據都很清楚，從蘇南成市長到現在，只要上網去查都有，借多少、剩多少、承接多少債務，她和市府團隊也不斷公開說明，縣市合併後。

她指出，高雄建設比台北晚了至少二十年，高雄很多建設必須自食其力，南北結構不同，高雄預算也確實沒有台北多，但他們與團隊都努力的打拚，不論是優質的高雄圖書館、滯洪池、捷運還是鐵路地下化，都是被歷史所記錄。

陳菊也說，對手不斷醜化高雄，但真金不怕火煉，慶富案與高雄市府團隊的關係，司法調查也都非常清楚。而高雄面臨嚴重的公安事件，是高雄的不幸，不管任何黨派都應該哀矜勿喜，但對手不斷拿高雄氣爆醜化市府團隊，但包括捐款、善款委員會的管理委員都可在網站上查到，因為這是必須受到全國人民的檢驗。

她強調，非常感謝四年前一起奮鬥的九位立委和高雄市議會，有大家的努力才有今天的高雄，希望今年大家都跟她一樣「心在高雄、光復高雄」，繼續讓高雄發光發亮。

(中時 )