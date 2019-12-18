又是違規惹的禍！台中市烏日國中一名林姓學生，17日晚間騎單車欲返家、行經烏日區中山路二段時，遭林姓司機駕駛的貨車撞上，國中生當場失去呼吸、心跳，送醫急救後雖恢復生命跡象，仍在加護病房救治。警方事後調查，研判貨車駕駛違規迴轉釀禍。

這起事件發生在17日晚間約8點半，13歲的林姓國中生補完習後、騎著單車準備返家途中，經過中山路二段上的貨運行營運站，突然遭貨車撞上，林姓學生連人帶車倒地、口鼻都出血，目擊民眾見狀連忙通報救護車將他送醫救治。

國中生被送到醫院急救後恢復呼吸、心跳，目前仍在加護病房觀察。警方調查，林姓貨車駕駛經酒測無酒精反應，他雖供稱沒有看到學生騎單車經過，但研判貨車應是違規跨越雙黃線、意圖迴轉進入營運站，才會釀禍，目前正釐清責任。

警方呼籲，用路人不論騎車或開車都應遵守交通標誌、標線，並注意周遭路況、減速慢行。

(中時 )