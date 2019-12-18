國民黨新竹縣黨部18日下午召開黨部臨時委員會，響應台北市議員日前召開的記者會，呼籲黨員集體抓「楊蕙如」們，避免網軍持續帶風向，此外，委員會也頒發總統候選人韓國瑜競選總部、後援會委員聘書，並討論明年2月22日竹東鎮長補選事宜。

黨部書記長洪文彬指出，在選前24天召開臨時委員會，除了發放韓國瑜競選總部、後援會委員聘書外，還有反楊蕙如活動，洪文彬指出，民進黨政府刻意淡化楊蕙如一案，「連開除黨籍都沒有」，在台北市議員召開的記者會中，發現有更多內幕，楊蕙如一案並不單純，所以會希望有關單位繼續追查，讓全民繳的稅，不要浪費在某一個政黨。

洪文彬也指，網軍方面大家都清楚，民進黨選舉都利用網軍作假消息、帶風向，甚至在駐日大阪辦事處一事也是如此，甚至逼得處長因網路霸凌而以死謝罪。洪文彬也說，全國中央部會很多包案都包在一起，「我們不在乎她包了多少工程，只是這些工程是不是勾結到民進黨政府一些不法的利益，不然一個年紀輕輕的楊蕙如能有這麼神通廣力做這麼多事情？」因此，黨部呼籲共同協尋「楊蕙如們」。

現場臨時委員會成員也共同喊出口號，「拒絕假民調、騙選民」、「騙選票」、「反對網路霸凌」、「協尋楊蕙如」、「全民檢舉網路東廠」。洪文彬指，臨時委員會成員分布平均，包含各鄉鎮黨部主委、鄉鎮首長、議長張鎮榮、黃國新黨部等。

洪文彬也說，臨時委員會也討論明年2月22日竹東鎮長補選一事，除了目前代理鎮長張順朋外，還有現任議員郭遠彰、在竹東地區農會服務的彭昇顥有意爭取，委員會將討論如何決議人選。

(中時 )