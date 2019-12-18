日前在農委會申請之下，勞動部同意引進乳牛飼育業及農業外展服務等，但通過時並未取得外勞來源國同意，因此至今仍未有農業外勞從國外引進，而近日包括泰國、菲律賓等國同意引進農業外勞，印尼則仍討論契約細節，至於越南則要待下周參訪後才會開始討論。

據統計，乳牛飼育業有有60家申請引進農業外勞，其中有5家透過接續聘僱、目前已有5名原本在其他行業工作的外勞在酪農場工作；而農業外展服務則有25家申請，目前已核發14家、148人，而有6家辦理引進45人，包括3家要從泰國引進7人，但目前仍在作業中。

勞動部官員表示，申請農業外展服務的25家中，包括農會、漁會、合作社等，其中又以合作社等民間組織更為積極；勞動部官員說，目前同意引進農業外勞包括泰國與菲律賓，契約範本與目前製造業外勞相仿，而印尼則仍待討論，至於越南則要待24日參訪後再議。

(中時 )