日本環境省17日在東京的「關於福島核事故去污土壤的研討」小組會議，討論如何處理已裝袋的含輻射表土，提出去年的實驗結果，將輻射表土埋入坑裡，並不會造成環境的輻射影響。這可能將成為日本處理輻射表土的最終解決方式。

共同社報導，去年8月，日本環境省選定茨城縣東海村和栃木県那須町，做為掩埋試驗地，他們在東海村的，埋入計約1400立方公尺的去污土壤；去年9月，於那須町埋入約220立方公尺的去污土壤，然後持續測量環境中的輻射量，以及和滲入地下水的放射性物質活性等等，調查了大約一年。

結果顯示，在掩埋之前，環境的輻射值大約是每小時0.02~0.18微西弗(μSv)，埋入去污土後，是每小時0.03~0.09微西弗(μSv)，幾乎沒有變化。同樣的，地下水的放射性物質活度，也沒有達到可檢出的下限值。

會上提出方案稱，將會以掩埋法做為最終處理的方針進行討論，在確定執行後，會公布掩埋場的所在位置，並圍起來設置告示牌，往後都會持續定期進行目視檢查。

據日本環境省稱，除福島縣之外的東北及關東7縣，截至今年3月所刨除的去污土壤，總計約33萬立方公里。

目前的去污土壤都堆置在露天居多，然而今年10月，強颱哈吉貝將十幾袋的去污土壤沖到河流裡，有一些被找了回來，袋子也沒有受損，但是事件發生後，使日本政府感受到必須最終處理這些土壤。

事實上，日本放射學研究單位已經做過相關研究，他們研究在輻射廢土中的蚜蟲蛋，與普通環境中的蚜蟲蛋，孵化後的蚜蟲有什麼差異，結果是沒有任何差異。

(中時電子報)