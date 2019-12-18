檢警偵辦「假交流、真觀光」案，昨搜索「白狼」張安樂之子張瑋的「華夏大地」旅行社，「討債名人」、再生受刑人中心社長董念台今早到台北地檢署控告移民署長、刑事局長及承辦檢察官3人違法濫權，並表示將提供100萬元作為「肢體暴力」獎金，對此，台北地檢署認為董念台涉犯煽惑他人犯罪等情事，今天下午已分「他」字案偵辦。

董念台表示，他提告移民署長邱豐光、刑事局長黃明昭、承辦檢察官辦案違法濫權，蓄意醜化統促黨。

他強調，台灣號稱民主法治國家，卻因不肖公職人員，為討好民進黨而濫用職權，違法強行搜索政府核准之公司，其目的無非是討好蔡英文總統。

董念台並提出「懸賞啟事」，表示為協助民進黨教育不肖檢警調等公職人員，再生受刑人中心提供台幣100萬元，作為「肢體暴力」獎金。

他說，民進黨以國家機器，一再的整肅親中之人，其中最是惡毒的，當是以假藉司法惡整異議人士。尤其對付統促黨張安樂，更是如同滅九族般的狠毒絕情，此種專制獨裁的手段，早已非民主法治國家應有的行為。

他指出，如有檢警調人員「不法情事」之證據，且願配合再生受刑人中心依法提告者，一律頒發台幣30萬元，以剷除司法敗類。

(中時 )