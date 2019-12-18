柯文哲遠離擾攘的台北政壇，現身金門立委候選人陳福海服務處，神情顯得輕鬆愉快。（李金生攝）

陳福海的支持者爭相與柯文哲合影。（李金生攝）

柯文哲以「城市治理與金門未來」為題，對國立金門大學青年學子演講。（李金生攝）

柯文哲在此起彼落的尖叫聲中，展現他在年輕學子中的超高人氣。（李金生攝）

300名金大師生聚精會神傾聽柯文哲的專題演講，隨後並進行對談交流。（李金生攝）

台北市長柯文哲今（18）日專程跨海到金門，與立委候選人陳福海合體，替他口中的「好朋友」、「一個值得推薦的好人」加油打氣，並以「城市治理與金門未來」為題，與國立金門大學青年學子對談，在此起彼落的尖叫聲中，展現他在年輕族群的超高人氣。

柯文哲特別強調，台北市與金門縣在陳福海擔任縣長時就有交流，大家本來就是好朋友，他要說陳福海「也是一個好人，值得推薦」，所以在民眾黨未於金門提名參選人下，來到金門替他加油打氣。

至於是否要邀請陳福海加入民眾黨？柯文哲語氣輕鬆委婉，但明確表示「不用啦!」並強調民眾黨是一個柔性政黨，只要是志同道合的朋友，就會替他「贊聲」支持一下。

柯文哲還表示，未來台北與金門有很多合作空間，例如台北市聯合醫院與馬祖的遠距醫療模式，就可套用在金門，另如電子支付系統也可與金門合作。

陳福海則感謝柯P在他擔任縣長時，協助金門焚燒無處可去的生活垃圾，同時還包括悠遊卡、水費跨境電子支付等在內。2人在陳福海服務處午餐會後，還專程赴金門醫院了解有葉克膜儀器，但無相關團隊的現況，也提出一些看法和建議。

以無黨籍身分參選立委的陳福海強調，他和柯P是好朋友，政治人物沒有顏色，只希望這塊土地、人的未來更好。他還特別提到，以後柯P每半年會來1次金門，柯P也笑呵呵表示，金門是旅遊勝地的好地方。

(中時 )