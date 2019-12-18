命理大師曼樺老師日前在台北市舉行最新著作《2020庚子鼠年運程》發表會，她各界好友雲集，女團「Meet U」擔任嘉賓並特別獻禮，讚曼樺老師是「命理大師界的林志玲」。

台灣不能再只有小確幸

曼樺老師明點2020年台灣必須「跨、破、捨」，談及國運，她前夜輾轉難眠，「心既平靜、又忐忑。」她認為「台灣不能再小確幸，有財氣才能一片祥和。」她以八字中台灣屬「木」，四面環海，「台灣位在亞洲東方，地理位置上我們無法與大陸切割，台灣的屬性為『木』、大陸為『土』，與台灣相生相應。」

曼樺老師新書發表會。（曼樺老師提供）

她說，台灣再怎麼糟也活得下去，但若跨不出去，水氣永遠環繞於自己的氣場，「只要有錢，台灣就會好！」她特別提醒接下來的兩年「手頭上一定要持有現金，保住現金兩年，千萬不要借貸消費。兩年後台灣將欣欣向榮！」

曼樺老師發表新書，分析2020年大運勢。（曼樺老師提供）

《2020庚子鼠年運程》中提及「每逢庚子年國際政壇必有動盪、巨變或世界性的災難。」人與人之間出現庶民對抗前輩等強烈對立，「這是因應天運，是必然發生的輪迴。」她預測2020年國際會有一觸即發的戰爭，「2008年的金融風暴的接下來的10年重現，美元現在雖是最強貨幣，也即將面對巨大風暴；比特幣將在接下來的20年走向數字貨幣。」

韓國瑜正走庚子大運

經常在大陸的她，見大陸新一線城市常長三級跳，更有感觸。她說：「黃金將漲價，而一兩年內極有可能再發生金融海嘯。」大選將至，她特別問現場來賓是否相信「天」，「2014年我曾測中柯文哲當選市長、且有16年大運，而韓國瑜正走在庚子大運。」

(中時 )