苗栗苑裡傳承藺草文化，藺草工藝品精緻典雅、價值高，圖為劉蔡腰編織的藺草草帽。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府重振藺編風華，去年首創全國辦理苑裡稻田轉作藺草補助，每公頃可申報2萬5000元，還是難敵全人工農事過於辛勞，缺工嚴重，藺草總種植面積再跌至1公頃，市場供需比嚴重不足，引起在地藺草推廣師憂心，過完明年藺草恐怕「斷炊」，沒草可用打擊工藝傳承。

挽救藺草特色產業，農業處明年預計加碼補助，以簽署契作的農戶為對象，有望翻倍至5萬元，農業處長陳錦俊表示，補助勢在必行，但金額尚未確定，走完預算程序才會簽核加碼並發出公告，將事先請農民到苑裡鎮農會登記種植面積，以免縣府盲目加碼，造成農民一窩蜂搶種，破壞市場供需，縣府會盡力輔導。

長期推廣藺草文創的新復社區，樂見縣府正視藺草缺工問題，卻也點出光是加碼補助，無法有效吸引年輕世代傳承，里長鄭三川指出，社區藺草班為推廣工藝，種有約3厘地藺草田自給自足，種藺草看天吃飯，收割期最怕下雨，也因為沒有機械輔助，收割藺草只能人工一刀一刀割，非常辛苦。

鄭三川表示，班內種藺草的人都高齡60、70歲，體力有限，種植面積不可能多，除了加碼補助，縣府更應想辦法引起青壯年對藺草的興趣，進而輔導他們投入播種、復興產業，否則大多數人還是會選擇種水稻，可以機械化，農事也相對單純輕鬆。

台灣藺草學會理事長黃增楨則「樂觀其成」，他表示，種植藺草無法用機械插秧耕種，收割後的藺草還得陽光曝曬1至2周，人工作業繁複，提高藺草工藝品製作成本，縣府鼓勵產業，給予更多契作補助，當然是更好。

(中時 )