青埔派出所員警打造交通錐聖誕樹，非常吸睛。（呂筱蟬攝）

聖誕節腳步逼近，各地都有應景聖誕樹成為民眾最愛打卡指標，桃園市中壢警分局青埔派出所員警突發奇想，運用平日常使用的工具交通錐層層堆疊，還有封鎖線等物品做裝飾，打造專屬於警察的可愛聖誕樹，一旁還有派出所吉祥物「青埔熊讚」坐鎮，佇立在派出所大門口，超級吸睛。

青埔派出所長甘博倫笑說，青埔所位在華泰名品城旁，每年聖誕節前夕，業者打造的聖誕市集吸引眾多遊客前往朝聖拍美照，發揮創意加入這波慶祝行列，幾位員警突發奇想，共用了30個交通錐往上堆疊，打造出的聖誕樹約是一個成人身高，另外用了鞋盒做成聖誕禮物，還有氣球、封鎖線等作裝飾，只要是日常生活中的物品都派上用場，也是另類的環保聖誕樹。

吸睛的還有坐在聖誕樹旁的「青埔熊讚」，這隻熊娃娃是派出所吉祥物，不僅有自己的警察制服、帽子，還有專屬的盾牌，模樣超可愛。

甘博倫說，聖誕節慶期間，每逢假日前往華泰的車潮眾多，緊接著還有一連11場的五月天演唱會將於桃園棒球場登場，除會加派人力疏導車流外，也將加強治安防治，民眾若有路過青埔派出所，也歡迎來和交通錐聖誕樹及青埔熊讚拍照打卡。

(中時 )