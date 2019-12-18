玉井分局於各項勤務時出動空拍機協助偵查。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

警員尹吉定率先通過無人機術科考試。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

為大幅提升員警科技偵蒐能力，常年支持警政工作的台南市玉井警友辦事處今年2月捐贈玉井分局空拍機1部，由分局資訊承辦警員尹吉定操作飛行，尹吉定利用勤務累積實戰經驗，16日率先通過無人機術科考試，為執勤、救災、搜查增添戰力。

玉井分局轄區幅員遼闊，多數為丘陵地，山林密布、地形複雜，交通路線四通八達，山區民宅、空屋、工寮星羅棋布，容易成為宵小、歹徒藏匿之處，從事不法勾當。

有鑑於近年來空拍機及相關通訊技術發展迅速，空拍機使用可結合多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能，玉井警友辦事處2月捐贈具有多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能空拍機1部。

尹吉定表示，為了能快速上手，凡舉交通安全疏導、搜救尋人、快打演練及清山專案等勤務，隨時升空實戰練習，累積經驗，日前率先通過交通部民用航空局舉辦遙控無人機術科考試，考取遙控無人機高級（G3級）專業操作證。

分局長楊青垂表示，玉井分局成立無人機偵查小組，訓練多名同仁成為操作「飛手」，尹吉定是分局種子教官，希望藉其技術長才訓練同仁，讓每個派出所執勤時，都能利用空拍機優勢，以達到科技偵查、偵防並重目標，確保民眾生命財產安全。

(中時 )