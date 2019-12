順應台美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴,在經濟部國際貿易局的支持下,外貿協會成立「台美商務交流中心」,並於今(18)日舉辦開幕典禮,由外貿協會董事長黃志芳主持,經濟部次長王美花、美國在台協會(AIT)處長Mr. William Brent Christensen蒞臨致詞,AIT副處長Mr. Raymond F. Greene、國際貿易局局長楊珍妮、美國各州在台辦事處代表、台北市美國商會代表、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台電公司董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋皆親臨祝賀,展現更為凝聚的台美關係,更將以全方位的夥伴關係共創榮景。

外貿協會黃志芳董事長開幕致詞表示,全球供應鏈結構重整,由全球化轉向在地化,台美關係除了雙邊貿易與投資的升溫成長外,正在從version 1.0供應鏈合作關係升級到version 2.0全方位夥伴關係,台美企業將從源頭端研發創新共同合作,維護自由、開放的價值,展現互惠、互利的競爭優勢。黃志芳進一步表示,為了迎接台美商業關係新時代的來臨,貿協將鏈結美國在台最重要的商務機構:美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)、美國各州政府辦事處(American State Offices Association, ASOA)、台北市美國商會(American Chamber of Commerce in Taipei, AmCham),成立台美商務交流中心,搭建台灣企業與美國企業緊密交流的管道。

AIT處長酈英傑表示,經貿交流及商務合作為AIT在台推動的項目,2019年第三季台美雙邊貿易較同期增長13.6%,美國為台灣前三大合作夥伴,此外,台灣是在美投資的重要推手,近兩年來台灣皆為「選擇美國投資高峰會(Select USA)」最大的代表團,顯見台美未來可再創造更多投資合作機會,期盼未來透過「台美商務交流中心」持續深化雙邊經貿關係,並加強組團互訪。

經濟部王美花次長則表示,由於全球局勢的不穩定,今年已有160家台商積極響應回台投資方案,藉由台商投資,將打造台灣成為全球高階製造中心;同時,美商軟體公司來台投資,也將推動台灣成為高科技研發中心。

台美商務交流中心將透過協調(Coordination)、諮詢(Consultation)、研析(Market research)、轉介(Referral)、交流(Networking circle)等方式,發揮鏈結平台的功能,提供廠商多元化的服務。為協助中小企業拓展通路並行銷產品,外貿協會另擴大服務範圍,將於美西設立台灣商品展售中心,與5個美國駐外辦事處共同推動,帶領台商布局美國市場,提供通路、物流、行銷等新業務。

依據美國商務部經濟分析局統計,台灣已躍升為美國第10大貿易夥伴,台灣出口至美國的主力產品為電子產品、機電設備、車輛及零配件等,具有完整產業供應鏈優勢,更是亞洲重要科技發展中心,除半導體產業位居龍頭地位,5G、AI、自駕車等產業亦蓬勃發展。

