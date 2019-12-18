蔡育輝披上競選綵帶，支持群眾高喊凍蒜。(莊曜聰攝)

競選車隊掛上號碼牌出發拜票。(莊曜聰攝)

蔡育輝呼籲乾淨選舉，不要奧步。(莊曜聰攝)

國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝抽中7號，喊出「溪北要輝，旗開得勝」，在妻子陳彥如、哥哥蔡崇名及工作人員陪同下，造勢車隊從新營出發，陸續前往鹽水、柳營、東山、白河、後壁等地拜票，蔡育輝指出，他重視的是以服務取勝，爭取建設獲得選民認同、認真、清廉問政是他的原則，而選戰將至，選舉奧步越來越多，蔡育輝也希望能與對手來個君子之爭，簽訂乾淨選舉協議。

國民黨南市立委候選人蔡育輝談抽籤

跟之前參與市議員時選舉一樣，蔡育輝不想勞師動眾，上午9點多就獨自一人前往台南市選委會抽籤，結果抽中7號，回到位於新營區三民路的服務處時，支持者上前加油打氣，有人說是「Lucky 7」，有人也比出另類7號手勢，跟時下的愛心手勢很像，眾人反應熱烈，工作人員則忙著將號碼牌貼上造勢車輛。

在造勢車隊出發前，蔡育輝特別針對昨日的競選看板遭毀損事件做出說明，他說看板帆布跟尼龍繩都被切斷，下手者應該是有攜帶利器，因為助選人員多數是女性，事件發生後心裡難免有點害怕，擔心受到攻擊傷害，從選戰開跑時到現在包括「抹黑用便當盒賄選」、「網軍在臉書霸凌嘲弄」、「後壁區黨部被放炸彈」以及「帆布被惡意割破」，都快集結成奧步大全，他呼籲選戰膠著，不管是哪一邊的支持者，都應該冷靜看待選戰。

隨後蔡育輝由哥哥蔡崇名替他及妻子披上競選綵帶，支持者高喊「溪北要輝，旗開得勝」、「凍蒜」等口號，再登上造勢車隊繞行新營、鹽水、柳營、東山、白河、後壁等地拜票，沿途不少支持者都給予熱情回應。

(中時 )