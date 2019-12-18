苑裡鎮農會推廣藺草文化，於農會山腳辦事處旁成立藺草文化館。（巫靜婷攝）

藺草文化館內設有藺草手工藝織品販售專櫃，農會指出，編織技法愈細緻，價格愈高。（巫靜婷攝）

苑裡鎮農會教你挑藺草帽

藺草編織早期是苗栗苑裡的特色產業，苑裡鎮農會推廣藺草文化，2005年成立藺草文化館，展示藺草故事，也販售在地藺草織品，輔導婦女重拾傳統工藝，手工藺草帽做工精緻，價錢也隨著編織細膩度而有不同，市面上藺草帽價格落差大，從百元到上千元皆有，想挑好帽有訣竅。

苑裡有著「藺草原鄉」的美名，出產台灣特有種正三角藺，農會推廣人員劉伊瑄說明，藺草可整支編織，作品很紮實，但手工藝厲害之處在於「變細」，早期婦女會用縫衣針取得角度，仔細地將三角藺草剖開，剖的愈細，用於編織會更細密、美觀，價格也水漲船高，更像藝術品。

劉伊瑄指出，藺草栽種1次可採收3次，藺草種在田邊可長到160公分；藺草帽看似簡單，但光是原料栽種就要3個月，收割好的藺草要曝曬10天，加上編織時間，約100天才能製作1頂藺草帽，曬過的藺草有濃濃的藺草香，草上的氣孔會吸收人體的熱，讓人們穿戴起來很舒適。

劉伊瑄說，農會當初成立藺草文化館，只有1個簡單的想法，希望藺草編織文化可以被保留起來，子孫能夠看見這項傳統工藝，促進世代交流，輔導阿姨們重現手藝，時間淬鍊下，更顯工藝存在價值，而遊客到藺草文化館，也能買到手工編織的草帽，促進地方經濟。

(中時 )