旅遊體驗預訂平台 KLOOK年度品牌嘉年華將於12月19日（四）在台北信義區熱鬧展開！巴黎鐵塔、日本神社、夢幻水晶球與旋轉木馬即將現身香堤大道，讓信義區街頭化身為「世界遊樂園 Travel Land」，現場除了有期間限定的夢幻打卡點讓大家玩好拍滿外，KLOOK也推出今年底最後一檔優惠，排隊就有機會搶到限定旅遊優惠，出國也要省一波！

在2019 KLOOK年度品牌嘉年華活動期間，現場提供現場下單全站無門檻9折、天天抽東京奧運來回機票一張（巴黎鐵塔拉霸區），以及整點排隊瘋搶限量折扣 - 各國Wi-Fi上網1折、歐美行程現折2,000元、台北桃園接送199元及日本環球影城買一送一等好康；此外台北市跨年晚會期間，KLOOK更將在舞台上大螢幕公開特定商品優惠碼，例如限額免費換繼光香香雞、珍煮丹、全站1,000元優惠券等，炒熱過節歡樂氣氛。

KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，去年KLOOK舉辦過的線下品牌體驗活動，活動期間線上、線下體驗人數突破10萬人次，成果豐碩。因此今年趁年底期間，再將活動規模拉大。消費者們無論從香堤大道北到南、南到北的走向都能看見精心佈置的拍照與體驗場景。期待透過此類活動，不僅加深品牌形象、提供現場優惠，併進一步激發消費者的旅遊想望，推動旅遊的動力！

針對今年的KLOOK年度品牌嘉年華，林耀民表示內容乃是根據平台上台灣旅客熱愛的目的地而來。團隊將日本、巴黎、甚至新加坡等經典場景重現在信義街頭，讓大家一秒就能沈浸在『世界樂園』的歡樂氣氛中。正在規劃春節或2020年假期的台灣旅客，也歡迎來預先感受旅行氛圍，同時搶好康，東京奧運來回機票、排隊搶1折或買一送一等優惠、全站無門檻折扣價再9折，讓你出國旅行無負擔。

KLOOK年度品牌嘉年華12月19日起登場，預料將成為網美拍照打卡新熱門地點。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

KLOOK年度品牌嘉年華現場活動優惠與內容。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

KLOOK「世界遊樂園 Travel Land」品牌嘉年華將於12月19日正式登場，一連14天直到1月1日在信義區香堤大道上舉辦（每天下午1點到9點），現場設有日本神社可開放讓民眾前來祈願，還能試玩大錘王搶500元買單券；高達5公尺的巴黎鐵塔拉霸機，現場民眾只要手機出示KLOOK會員畫面就能免費體驗，還有機會獲得2,000元現金券以及日本東奧來回機票等好康；而現場下單滿199元，就能獲得迷客夏、珍煮丹、Krispy Kreme甜甜圈、馬辣麻辣鍋湯底等台灣人熱愛的經典美食50元折價，如果是KLOOK的新用戶更能用10元換限量美食，讓現場民眾有吃有玩，還能把多種優惠帶回家！

(中時電子報)