永慶房產集團一年一度的「2019年度菁英會頒獎典禮」甫於12月17日落幕，來自全台上千名加盟三品牌、包括永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產的菁英齊聚，慶祝在全台21個縣市店數市佔穩居第一；不只如此，回首今年，永慶房產集團在新展店數、業績總額和聯賣績效，再次交出亮眼成績，締造歷史新高峰；新展店達130店，全台服務據點突破1,100店，穩坐房仲第一品牌。

永慶房產集團一年一度的「2019年度菁英會頒獎典禮」甫於12月17日落幕。

今年菁英會頒獎典禮在新北市政府多功能集會堂舉辦，觀察今年好成績，「店總業績」較去年成長3成，「聯賣業績」成長4成，震撼業界！上台接受表揚的績優經紀人、店長及店東也突破400人，較去年成長5成7，更是歷年之最。

隨著永慶加盟三品牌市佔與績效持續攀升，同業詢問加盟的熱度也破表，永慶房產集團已是房仲業者爭先加入的「最強房仲加盟創業平台」，為產業培育無數精英。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀在會中分享：回想30多年前，台灣房仲業是一片沙漠，連基礎的法治和規範都沒有，被稱為「牽猴仔」和「中人」，許多從業人員靠著不對稱的資訊坑殺消費者，優秀人才根本不願加入。

劉炳耀董事長指出：是永慶房產集團孫慶餘董事長率先引進「新式仲介」經營模式，主張「不賺價差，只收取固定服務費」的經營理念，與友人創辦住商不動產（當年為大台北不動產仲介聯盟），吸引眾多人加盟，如：信義房屋創辦人周俊吉和住商不動產董事長吳耀焜，都是當時的加盟主。這些年來，孫慶餘董事長創立永慶、花10年推動立法，為產業建構完善的法治環境，更堅持「先誠實再成交」的理念，運用創新科技引領產業升級，吸引更多理念相同的加盟主。

孫慶餘董事長與友人創辦住商不動產，吸引眾多人加盟，如信義房屋創辦人周俊吉和住商不動產董事長吳耀焜，都是當時的加盟主。

大者恆大、強者愈強 搶下21縣市店數市佔第一，市場淘汰賽加劇

自2014下半年房市反轉向下，房仲加盟市場即出現洗牌現象，加盟主紛紛投向大品牌，各加盟品牌店數出現明顯消長。永慶加盟三品牌連年逆勢成長，連續3年新展突破100店，在21個縣市拿下店數市佔第一，更發下豪語2020年將挑戰新展180店，平均兩天開一店，目標店數市佔突破4成，氣勢如虹。

其中，永慶不動產業績表現亮眼，「單店平均年業績」高達2600萬元，年成長率逼近3成，全台店數穩健邁向400店；在加盟店東的強烈爭取下，加入推動「永慶實價登錄3.0」提供「透明房價一覽表」揭露成交行情到門牌，造福全台消費者，永慶不動產不僅是「房仲加盟第一品牌」，更是加盟品牌的表率。

而深獲消費者喜愛的有巢氏房屋，全台店數邁向300店，不僅是「社區專家」第一品牌，在中台灣更已突破100店，穩坐中台灣房仲第一品牌。而南台灣房仲第一品牌的「台慶不動產」，在台南、高雄和屏東店數年成長率超過3成5，全台店數也朝向250店邁進。

「2019年度菁英會頒獎典禮」邀請中華大學競技啦啦隊帶來精采演出。

「深度聯賣」帶動單店平均年業績逼近1800萬元 歷史新高

回顧今年表現，「深度聯賣」持續推升績效，永慶加盟三品牌「單店平均年業績」逼近1800萬元，不僅較去年增加3成，更寫下新紀錄，傲視台灣房仲業！「聯賣業績」也突破32億元，較去年成長4成，也是許多新科店東長積極加盟的關鍵原因。值得一提的是，三品牌不僅「店總業績」創新高，眾多加盟店紛紛突破自己的業績上限！其中，「店總業績突破3千萬元」的加盟店數逼近150店，較去年成長4成9；「店總業績破億元」的加盟店突破5店，較去年翻了1倍。

而個人業績也不遑多讓，得獎人數歷年最多！「年度業績突破200萬元」超過2千人，較去年成長50%；「年度業績突破500萬元」的經紀人，逼近400位，證明了永慶加盟總部「幫加盟店賺錢」的承諾。在今年「2019菁英會頒獎典禮」後，房仲業最盛大的永慶房產集團全台尾牙大串聯，將自2020年1月14日陸續展開，10場尾牙宴席開1800桌，規模和精彩程度更勝以往。

房仲業最盛大的永慶房產集團全台尾牙大串聯，將自2020年1月14日陸續展開。

(中時電子報)