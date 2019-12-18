今年是澳門回歸20周年，大陸國家主席習近平今日(18日)下午率領中央代表團抵達澳門，下機後與候機官員逐一握手，現場民眾高呼「歡迎、歡迎、熱烈歡迎」。習近平表示，澳門回歸20年，取得的成就進步令人自豪，祖國人民、中央政府也都很自豪，澳門認真貫策「一國兩制」方針，取得的經驗和特色，值得總結。

現場消息指習近平的專機將於下午4時左右抵達澳門機場，現任特首崔世安和候任特首賀一誠都會到場迎接。習近平表示，澳門回歸祖國20年是一件大事，澳門回歸20年取得的成就進步，令人自豪，祖國人民、中央政府也都很自豪，澳門認真貫策一國兩制方針，取得的經驗和特色，值得總結。澳們未來美好的藍圖值得我們描繪，接下來，幾天的行程希望能與各方人士好好的交流。

據公開的資料顯示，1999年澳門回歸後至今，習近平曾以不同身份五次赴澳門，這是他第六次訪問澳門。2000年6月10日，澳門回歸後的第二年，時任福建省省長的習近平前往澳門，商談如何進一步加強閩澳經貿合作。2009年1月10日，時任國家副主席的習近平乘車從珠海出發到澳門，為澳門應對國際金融危機鼓勁打氣；期間第一次到橫琴，宣佈中央政府決定開發橫琴島的消息，如今橫琴新區粵澳合作欣欣向榮。2014年12月19日，習近平偕夫人彭麗媛赴澳門出席澳門回歸祖國15周年大會並發表重要講話。

相比上一次訪問澳門，習近平此次訪澳將多留一天，18日下午抵達澳門，20日下午返回北京。習近平今天下午率領中央政府代表團抵澳後，將會接見行政長官崔世安；19日將會陸續會見澳門特別行政區現屆官員及本澳各界人士，當日傍晚將出席由特區政府所設的歡迎晚宴及「濠江情‧中國心」慶祝澳門回歸祖國二十周年文藝晚會。

(中時 )