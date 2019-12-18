基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工，港公司總經理劉詩宗指出，整個建築物比過去的操作能量更成長超過1.5倍，未來將可以容納更多樣化的貨種，港公司更預計於明年一月份開始招商，他期盼北部地區的貿易商、物流業者、倉庫業者可以盡快跟港公司聯絡，以利安排未來合作整合。

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

市長林右昌於18日前往港西7碼頭倉庫勘查時表示，坐落於西7號碼頭後線的「基隆港新西7庫」，挑高5.8公尺、面積約1.8公頃，預計出租區塊為3樓作業廠房，3樓及4樓辦公室、倉庫2樓及貨梯等都會招商出租，外銷業者可善加利用免徵關稅、貨物稅菸酒稅等，適合操作倉儲、物流、簡易加工作業廠房等業者進駐投資。

林右昌也指出，自己走訪現場，感到非常振奮，更也看到現場以最新規格跟標準來建設，可以容納更多貨物的多樣性，其中二樓的1500坪空間，更可讓廠商直接進行輕、重度的加工，延伸加值之後所帶來的就業機會及經濟利益的成長，更將帶領基隆港洗刷過去的舊有型像，成為領頭的國際商港。

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

港公司表示，西七倉庫斥資3億元，改建成多功能多用途倉庫，並且新建倉庫分為辦公區與倉庫區，而基隆港臨近大台北地區，是北部重要進出口貨港口，自由貿易港區內半成品或原料加工後再出口，促進國家整體經濟發展的重要方法。

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

基隆港公司因應國際航運市場需求，除推動各國際商港的海運及港埠建設計劃，更斥資15多億元，進行西岸碼頭整建，預計於2020年的2月完工。（吳康瑋攝）

(中時 )