前國民黨主席洪秀柱放下台南市立委選戰，特地北上到桃園替第五選區呂玉玲站台助選，被問到近來黨主席吳敦義稱蔡英文總統是「衰尾查某」，洪秀柱連忙緩頰是語氣問題，並稱讓蔡英文執政把國家帶到「有夠衰」，應該稱她是「衰尾文」才對。

洪秀主18日下午與立委林麗蟬聯袂替呂玉玲助選，3人合體掃街是否象徵女力合體來爭取婦女選票？洪秀柱指出，3個女生在一起一方面有女力崛起的意義在內，更要靠著女力崛起集中更多力量，期盼此次合體喚起更多民眾來支持她們。

吳敦義近日稱蔡英文是衰尾查某，是否有歧視女性的意味在？洪秀柱連忙緩頰，稱相信吳敦義的本意絕非如此，只是脫口而出查某，「我們本來就是查某」，要看是什麼語氣。洪秀柱說，如果是說「妳查某人別說話」，就表示有歧視，但如果說「我們查某人應該怎麼樣」，現在是女性扛起半邊天的時代，主要還是語氣的問題。

洪秀柱也坦言衰尾跟查某擺在一起，讓人家覺得有點不太對勁，不過洪秀柱話鋒一轉，直言：「衰尾我覺得沒有錯啊！」她指控現在的總統把國家帶到「有夠衰啦！」痛批蔡英文讓什麼都不行，從外交斷交、內政不修、言論無自由、經濟不振，「有夠衰尾」，還稱蔡英文應該是衰尾總統，要叫她「衰尾文」才對。

(中時 )