台北市公布明年土地現值及公告地價調幅，整體公告現值上漲1.52%、公告地價則上漲1.34%，台北市地王仍由台北101大樓以每坪595萬元，第七度蟬聯地王寶座，至於住宅區地王則由「帝寶」以每坪462萬元第九度蟬聯。

台北市101大樓明年公告土地現值每坪595萬元，較今年調漲約1.9%，自2014年起連續七年為地王，至於過去在2000年至2013年的地王站前商圈的「新光摩天大樓」，自2014年連續七年居第二位，明年公告現值每坪576萬元未調整，明年商業區公告現值的三至五名分別為：國泰置地廣場、遠雄金融中心、統一國際大樓。

至於住宅區地王仍是「帝寶」每坪426萬元，「仁愛尚華」、「仁愛麗景」分居二、三名，近年完工的新豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」、「陶朱隱園」則分居四、五名。

此次地價評議結果，公告現值12行政區均上漲，南港區在東區門戶計畫帶動下，平均調幅3.11%居首；大同、萬華區受惠西區門戶計畫推動，加上都市更新效益漸漸發酵，平均調幅2.54%、2.3%，分居第二、第三。公告地價則以松山區平均調漲3.52%最高，不過士林、內湖、文山、北投等四區則調降。

台北市的公告現值經過2017、2018年修正調降後，今年調漲0.8%，明年調漲1.52%，反應台北市房市交易量價已回穩。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示， 地價雙雙調漲顯示市場景氣已經觸底反彈，調漲後符合自用住宅優惠稅率的民眾，平均增加的地價稅約為66元，調整幅度相當微幅。

從2020年台北地王可以看出信義計劃區仍是全台地價最高昂的區段，地價最高的區段多位於信義計劃區的頂級辦公大樓區段。隨著高級辦公大樓市場需求增加，帶動信義商圈商辦租金持續走揚，不過近期隨著「台北雙子星」的定案，在西區門戶計畫持續推動下，未來前景可期。

(工商 )