櫃買中心：今年國際債券市場共發行118檔 16:452019/12/18 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（18）日表示，108年國際債券市場截至12月17日共發行118檔，其中85檔為美元計價，16檔為人民幣計價，14檔為南非幣計價，3檔為澳幣計價，發行總金額為252.75億美元，較去年同期減少25.22％。 櫃買中心統計資料顯示，截至108年12月17日國際債券市場流通在外餘額達1,697.43億美元，計646檔，較去年同期餘額增加7.87％（去年同期流通在外餘額為1,573.59億美元，計587檔）。 (工商 ) #美元 #市場 #發行 #櫃買中心 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 興櫃股票訊息面暫停交易機制系列報導之三－如何因應訊息面暫停交易的實施 04:102019/12/16 證券．權證 美元固定利率不可贖回國際債券 理論價格資訊 12／16上線 04:102019/12/16 證券．權證 櫃買中心 再添兩檔ETF新兵 04:102019/12/16 證券．權證 菲律賓南部強震3死31傷 傳5人困倒塌購物中心 12:162019/12/16 國際 淳紳公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 14:412019/12/16 財經 新北市府為活絡傳統市場 推出「市場快閃計畫」 22:122019/12/17 生活 明年固定收益 貝萊德看好新興市場債、高收益債 12:122019/12/18 財經 許璋瑤：台股總市值上周衝破40兆元 13:102019/12/18 財經 《店頭市場》櫃買持續發力，綠債發行破千億 13:412019/12/18 財經 綠色債券發行總金額破千億 今年度發行達502億元 16:452019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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