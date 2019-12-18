櫃買中心今（18）日表示，108年國際債券市場截至12月17日共發行118檔，其中85檔為美元計價，16檔為人民幣計價，14檔為南非幣計價，3檔為澳幣計價，發行總金額為252.75億美元，較去年同期減少25.22％。

櫃買中心統計資料顯示，截至108年12月17日國際債券市場流通在外餘額達1,697.43億美元，計646檔，較去年同期餘額增加7.87％（去年同期流通在外餘額為1,573.59億美元，計587檔）。

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