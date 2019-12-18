櫃買中心今（18）日表示，持續辦理債券市場宣導並鼓勵企業發行綠色債券，截至12月17日共發行37檔色債券，發行總金額達1,041.79億元（流通在外36檔，發行餘額為1,034.22億元），發行人涵蓋本國銀行、外國銀行、國營事業、本國民營生產事業及外國民營生產事業。

櫃買中心指出，今年來截至12月17日止，綠色債券已新發行14檔，合計發行總額502億元，創歷年新高，發行人包括3家本國銀行（永豐銀行1檔、玉山銀行1檔及合作金庫銀行1檔）、兩家外銀在臺分行（法國興業臺北分行4檔及法國巴黎臺北分行1檔）、1家民營生產事業（日月光投控2檔）、1家國營事業（台電公司1檔）、1家超國際金融組織（中美洲銀行1檔），及1家外國生產事業（沃旭能源之子公司丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S 2檔）。

櫃買中心今年綠色債券市場發行金額502億元，較去年全年333億元成長超過50％以上，總發行金額更已突破1,000億元，邁向另一個新的里程碑。

(工商 )