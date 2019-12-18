大陸國家主席習近搭乘專機於今天下午4點抵達澳門機場，和夫人彭麗媛共同步出機艙。（央視直播截圖）

大陸國家主席習近搭乘專機於今天下午4點抵達澳門機場。（央視直播截圖）

慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，將於18至20日舉行，大陸國家主席習近搭乘專機於今天下午4點抵達澳門機場。習近平下機後發表簡單致詞表示，澳門回歸祖國20年，取得的成就和進步令人自豪；認真的貫徹一國兩制方針，取得的經驗和具有的特色值得總結。

習近平表示，很高興能夠再次來到美麗的澳門，他對澳門並不陌生，2000年6月，澳門特區成立不到半年時，他就來澳門訪問過，之後也多次到澳門來。最近一次是5年前、澳門回歸祖國15週年時，他來出席慶祝活動。

習近平表示，現在是回歸20週年了，他再次來到澳門，感到非常高興。今年10月，各界隆重慶祝中華人民共和國成立70年，澳門回歸祖國20周年，也是全國人民關心的又一件大事。在此，他代表中央政府和祖國各族人民，向澳門同胞致以熱烈祝賀和美好的祝願。

「澳門回歸祖國20年，取得的成就和進步令人自豪。祖國人民、中央政府也都感到自豪，認真的貫徹一國兩制方針，取得的經驗和具有的特色值得總結。澳門未來發展美好的藍圖，需要我們共同成就、描繪。」習近平表示，在接下來幾天的行程裡，他願與澳門各界人士，就大家共同關心的問題多多交流。

(中時 )