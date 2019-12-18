台灣撞球名將張榮麟昨日在卡達舉辦的世界九號球錦標賽冠軍賽11比13不敵俄羅斯年僅19歲的黑馬戈斯特(Fedor Gorst)，痛失冠軍獎座。

這場決賽打了將近四個小時，張榮麟原先以3比2小幅度領先，但19歲的俄羅斯小將試圖直追，反以5比4超前，中場休息，調整好節奏的張榮麟捉住機會扳回頹勢，8比5要回領先優勢，隨後雙方攻防，9比7時張榮麟開球洗袋，給了戈斯特喘息機會，最終戈斯特上演驚奇逆轉秀，同時也是繼2017獲得世界青少年冠軍之後，以19歲之姿奪得第一座世界男子九號球冠軍。

台灣此次派出10位選手，參賽的選手分別是張榮麟、柯秉逸、柯秉中、張玉龍、鄭喻軒、林達理、劉日騰、陶膺多、柯秉漢、吳坤霖，9人闖進會內賽，雖然陣容堅強傲視群雄，但慘敗在黑馬戈斯特手下遭淘汰的就有4人。

其中柯秉中在四強賽就是遭遇到俄羅斯Gorst戈斯特，7比11落敗僅獲得季軍。不過柯秉中也因為這次的成績一舉將積分衝向世界排名第一寶座，也獲得2020世界撞球大師賽參賽門票。

(中時 )