台北市長柯文哲17日接受本報專訪表示，總統府與官邸應遷到大直，然後總統府可改為高階旅館，並指有網紅收了蔡英文總統100萬元，還繼續痛批陳菊讓高雄市負債。北市議員王世堅18日怒嗆，應將柯直接送去「抓狂管訓班」，若柯選上總統就應該去龍發堂，更痛批「不想再看到這臭人、漚（形容蔬果腐爛）人！」

針對柯講台灣總統府延用日本總督府是歷史錯亂，王世堅痛批，是柯自己錯亂，柯跟吳敦義成了哥倆好、一對寶，相繼抓狂出包，柯這番言論應直接送「抓狂管訓班」，就是市立松德醫院，「我剛聯絡松德醫院了！」柯也別說甚麼當總統駐軍營，「不要去嚇壞國軍同袍好不好，他們也要休息，你選上總統應該去龍發堂，但你也選不上！」

王世堅說，柯這講法貶損台灣國格尊嚴，正中中共下懷，中共最喜歡聽，中共恨不得總統府沒有門面與格調，台灣無論節慶或升旗活動都在總統府，那這樣講北市府也拆掉啊，也改成五星級觀光飯店啊，柯霸占11樓市長室、盤據偌大的中央區辦公空間，在那換養網軍，「這就是網軍的原鄉！」

王世堅批評，柯成天閒閒沒事、汲汲營營想著2024總統大夢，要把市長光環與資源想著搭建2024總統大選舞台，有這樣市長，真是市民悲哀。

「不想再看到這個臭人、漚人、卒仔！」王世堅說，冤有頭債有主，柯跟新潮流有什麼恩怨，就找整個新潮流談，別針對全體國民尊敬、對台灣民主運動奉獻的陳菊下手動口，還汙衊陳菊舉債高雄3000億元，高市府與陳菊都多次澄清，陳菊與謝長廷在任內把高雄市從嚴重汙染的重工業城，改造成宜居城市，有目共睹，建設預算都有帳可查。

王說，陳菊都口不出惡言，展示包容胸襟，柯卻一在消費政治前輩陳菊的寬厚包容，是典型可惡的政治渣男，柯應向民主鬥士陳菊致歉，否則繼續胡扯聲量下滑、支持度狂跌，過一陣子大家與他，都不想再談並看到柯這麼「漚」的人。

對於柯爆有網紅收蔡總統100萬元，王說，嗤，柯給豢養的網軍6000萬元怎不講？帳很明確，鬼扯蔡總統要拿出證據，柯這「臭人」得不到網紅青睞就吃味，真的有花錢倒是柯文哲。

(中時 )