《港股》恆指收漲0.15％，中海油領漲藍籌股 16:482019/12/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股主要指數再創新高，受此提振，周三香港恆生指數收漲0.15%，為27884.21點，改寫4個半月新高。國企股(H股)收漲0.54%，為11024.66點。 油價創3個月新高，激勵石油股走高，中海油上揚3.48%，領漲藍籌股。騰訊收漲1.7%，股價創下逾7個月新高，成交額達118.73億港元，排名第一。 (時報資訊) #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 港貧窮人口140萬十年新高 五個港人一個窮 12:352019/12/14 兩岸 聯發科股價創57個月新高 市值站上7千億 12:432019/12/16 財經 台股漲勢緩和 新台幣仍創近19個月新高 16:302019/12/16 財經 義大利劇院拆二戰炸彈，疏散人口創二戰後新高 21:322019/12/16 國際 逼近30元 台幣好強 創近18個月新高 04:102019/12/17 財經要聞 住、工、商齊點火 2019土地成交額 衝破3千億 04:102019/12/17 財經要聞 陸消費工業增速 攀5個月新高 04:102019/12/17 全球財經 馬光全年獲利 戰六年新高 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 美股再飆新高 台股攻高挑戰12000點關卡 09:242019/12/17 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。