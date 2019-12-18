隔晚美股主要指數再創新高，受此提振，周三香港恆生指數收漲0.15%，為27884.21點，改寫4個半月新高。國企股(H股)收漲0.54%，為11024.66點。

油價創3個月新高，激勵石油股走高，中海油上揚3.48%，領漲藍籌股。騰訊收漲1.7%，股價創下逾7個月新高，成交額達118.73億港元，排名第一。

(時報資訊)

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