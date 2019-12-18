學員學習繪本的分鏡設計。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

學員創作完成、分享故事。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處明年2月3至6日，將於汶水遊客中心辦理「雪霸國家公園兒童故事圖畫創作冬令營」，歡迎喜愛編寫故事、創作圖畫的國小4至6年級學生參加，12月19日上午9點起，於官方網站首頁「活動報名」處受理線上報名，預計招收25名學員，活動費用每人600元。

雪霸處結合園區「動、靜」資源特色，包含叢書、影片、劇場故事教案等多元方式，推廣國家公園環境教育。雪霸處指出，為增進國小學童對國家公園的認識，提升對友善自然環境的想像力及創造力，將於明年寒假期間辦理兒童故事圖畫創作冬令營活動，藉由學員彼此分享、交流的機會，從中學習愛護自然的智能。

雪霸處說明，冬令營以國際知名繪本大師「艾瑞卡爾」的複合媒材為創作材料，課程內容包含自然故事的閱讀、故事分鏡設計與實作、學習自然繪本的創作哲思、圖畫與文字的創作及繪本製作的方式與技巧等課程，全程參與課程的學員將完成1本具藝術性及有環境覺察力的手工繪本。活動洽詢電話：（037）996100轉856。

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