大東(1441)今舉行法說會，總經理陳建州表示，目前大東紡織的產業紡織事業處已拓展產品應用至熱塑複合材料事業。應用其在紡織技術的核心競爭力與複合材料的知識，逐漸建立生產新穎的熱塑性複合材料編織物與疊層板的能力，並可應用多種不同纖維與基質，滿足客戶的各種需求。大東明年將有2條熱塑複合材料生產線，明年初量產，生產地在台灣，將鎖定運動器材及3C的市場的機會，初期產能為15萬片/月。

陳建州今天在法說會上展示熱塑成型碳纖維複合材料所製造頭盔帽殼，因材質關係使頭盔帽殼顯得相當輕。大東紡織熱塑性複合材料易彎曲與成型，當複合材料以特殊技術編織成織物製成產品之後，可展現超輕量、耐用與光滑表面的特性，並可自動化生產，大幅降低生產成本與增加產量。目前NB的B板就有使用熱塑成型碳纖維複合材料。

1958年創立於台中的大東紡織集團，以紡製棉紗起家，旗下包括大東紡織、大鐘印染，大鐘印染則於1968年創立，經過不斷地努力經營，已跨足長短纖交織印染布、染紗、數位印花等領域。經營範圍以紡紗和布品為兩大範疇，發展迄今已成為具備垂直整合上中下游能力的紡織集團。大鐘印染目前在中壢附近還有約2萬坪的閒置土地，不排除未來土地活化或者出售。

大東也持續強貨研發能量，1999年大東紡織首創可防電磁波的e.shell不鏽鋼紗，2006年推出戶外運動機能性布料系列，2011年設立研發中心，同時布料獲選為Coach 70周年紀念款包材，2012年 Gryphon阻燃布料進入歐盟個人防護裝備(PPE)市場。

大東紡織也與美國棉共同合作開發「純棉快乾」棉紗素材，TransDRY Technology是100％純棉布料的導濕快乾技術，透過特殊的技術處理後，織物易將汗液傳導至織物表面，並快速擴散達到迅速乾燥的目的，使穿著者在進行各種運動時保持乾爽。

國內的成衣大廠儒鴻(1476)、聚陽(1477)及得力(1464)等都是大東的客戶。而在明年熱塑複合材料量產後，可能會看到3C品牌或運動品牌廠成為大東的客戶。

(時報資訊)